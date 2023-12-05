Вот почему строго запрещается свистеть дома: предки знали о последствиях

Вот почему строго запрещается свистеть дома: предки знали о последствиях
Jorge Gonzalez/www.globallookpress.com
продолжениеМесяц коту под хвост: что строго запрещается делать 11 декабря
Дело не только в отсутствии денег

К свисту в доме у нас уже на генном уровне принято относиться с негативом и раздражением. Предки же были куда более круты своим нравом и приходили в сильное раздражение от такого действия. А в древние времена эта привычка считалась дурной приметой, которую лучше обойти стороной, из-за ветра, проносившего, по ходившим тогда поверьям, разрушения и несчастья.

А еще сильные ветры нередко становились для непрочных домов бедствием, после которого могла погибнуть целая семья. Ведь жестокая стихия, от которой в те времена было практически невозможно защититься, уничтожала посевы и причиняла невероятный ущерб.

А еще одно из давних поверий гласит, что свист в доме раздражает домового. Он от злости может даже покинуть дом и забрать с собой все благосостояние с хозяйским достатком. А после этого на жилье может напасть нечистая сила, не сулящая ничего доброго хозяевам.

В наши времена лентяев и говорящих попусту людей часто в обиходе могут называть свистунами. Да и до сих пор говорят, что свистунам в доме денег никогда не видать. 

И, конечно, никто не отменял этику – свистеть в помещении в принципе неприлично. 

А ранее мы рассказывали, почему нельзя выносить из дома мусор по вечерам.

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