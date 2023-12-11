Месяц коту под хвост: что строго запрещается делать 11 декабря

В эту дату на Руси отмечали Сойкин день. Испокон веков наши предки следовали традициям, несоблюдение которых способно привести к самым плачевным последствиям. Суеверным людям следует серьезно отнестись к заветам старины. В противном случае весь остаток месяца пойдет коту под хвост и принесет много негативных эмоций.
Что нельзя делать 11 декабря
В Сойкин день особенно бдительными следует быть девушкам, которые еще не встречали своего суженого. Не замужним представительницам прекрасной половины человечества строго запрещается ходить с распущенными волосами. На Руси верили, что нарушение этого запрета приведет к тому, что весь декабрь женщину будут преследовать неудачи, а любовь не найдется даже в будущем году.
Если 11 декабря выдается снежным, нужно с особым уважением относиться к белому, скрипучему покрову на улицах. Наши предки старались аккуратно передвигаться по дорожкам, чтобы не топтать снег. Считалось, что непочтительное отношение к снегу обернется бедой в семье – еще до конца месяца может заболеть кто-то из родных.
Нищему нельзя подавать монеты. Вместе с ними можно распрощаться с собственным счастьем. Но и игнорировать просящего – плохая примета. Подавать милостыню можно бумажными деньгами или едой.
Также лучше не назначать на 11 декабря генеральную уборку. Считается, что вместе с мусором можно вымести из квартиры удачу и успех.
А еще в этот день женщинам не стоит добавлять в блюда жгучий перец. Наши предки верили, что от такого обеда мужчины в семье становятся сварливыми и жадными.
Ранее стало известно, почему строго запрещается
свистеть дома.