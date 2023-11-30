Месяц волшебства и исполнения желаний: что сулит Овнам декабрь в 2023 году

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В последнем месяце 2023
года вы почувствуете себя настоящими звездами, впрочем, вы действительно
находитесь уже на некой высоте, рассказывает нумеролог, астротиполог Дмитрий Шимко.
Декабрь вернет вас к жизни, даже если большая часть 2023 года прошла для вас неблагоприятно или если осенью вам показалось, что "прошлого больше нет, все плохо, мы все умрем".
Ваше фатальное мировоззрение сменится конструктивным и прагматическим пониманием жизни.
А те Овны, кто весь год ставил себя на личностные рельсы, в декабре ощутят себя не просто корифеями, а людьми, гордо смотрящими на всех сверху вниз.
Третьей части Овнов, разрушающих все вокруг в 2023 году, (да, такая категория людей, конечно же, есть), декабрь позволит надеяться, что разрушения не так уж страшны и необратимы – вы увидите для себя новые перспективы.
В этом смысле декабрь, как и август, можно назвать волшебным месяцем, месяцем исполнения желаний.
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