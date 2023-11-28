Какие знаки Зодиака только однажды пойдут под венец

Именно эти представители зодиакальных знаков делают выбор один раз и на всю жизнь

Знаки Зодиака – такие разные и в чем-то похожие. Например, в желании любить и быть любимыми. Однако в силу своей различности они по-своему относятся к отношениям и браку. Есть знаки порывистые, влюбчивые, влетающие в объятья Гименея с наскоку. А есть вдумчиво оценивающие избранника, его плюсы и минусы, выходящие замуж с холодной головой.

Прагматичные, расчетливые и негибкие Тельцы выбирать будут долго. Для них брак – прежде всего надежность и достаток. Даже влюбившись, они будут оценивать и взвешивать перспективы: смогут ли жить с этим человеком, комфортно ли с ним? Оценивают Тельцы и финансовый уровень избранников, ибо их принцип: "с милым рай и в шалаше, если есть газ и ванна". Стрельцы терпеть не могут разводиться, так что десять раз примерятся и прикинут, впишется ли супруг в составленные на ближайшие 20 лет планы.

Домовитые, домашние и нежные Раки, выбирая супруга, ищут общность во взглядах на семейные ценности. Им важно, чтоб избранник общался с родителями и любил их. Раку не нужно быстренько выйти замуж и расплодиться, а потом выживать, чтобы прокормить детей. Рак вступает в брак, чтобы с радостью прожить жизнь с любимым человеком и рядом с обожаемой семьей.

Дотошные, въедливые, скрупулезные девы в плане тщательности выбора похожи на Стрельцов. Так же под микроскопом рассматривают партнеров, оценивая, стоят ли они того, чтобы их выбрать. Правда, их больше интересуют бытовые нюансы: разбрасывает ли носки, закрывает ли зубную пасту и прочие мелочи, важные для рутинной семейной жизни. Так что только те, кто прошел испытания порядком, могут рассматриваться как спутник жизни Девы. Забавно, но лучше всего Девам, чья стихия Земля, подходят огненные знаки, способные расшевелить неторопливую Деву и довести ее до ЗАГСа.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака находятся под защитой высших сил.

