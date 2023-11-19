Никогда не убивайте пауков дома по одной причине

Если терпеть это насекомое стало совсем невмоготу, выпустите его на улицу

Многие привыкли считать свое жилище надежно изолированным от природы и насекомых, однако наши дома далеко не так стерильны. В уборных встречаются мокрицы, а в уголках стен – пауки, которым может не посчастливиться после встречи с человеком. Впрочем, если эти членистоногие и показываются "на людях", то ненадолго.

Как правило, такие дорогие соседи счастливо живут вместе с другими квартирантами, не зная страха и успешно поедая всех вредителей. Так что после убийства паука вы лишаетесь важного и полезного союзника, который мог бы успешно избавлять квартиру от мошек и комаров.

Сами пауки крайне неохотно контактирую с людьми – в принципе их избегают. Да и кусаются редко.

Кстати, по ходившим издавна поверьям убийство паука могло спровоцировать целую волну негативных событий – вплоть до несчастья в доме. А в лучшем случае человек лишал себя возможности узнать о чем-то важном. Не зря говорили, завидев паука: кто-то прислал письмо.

Поэтому пауков никто не убивал. На худой конец можно просто выпустить его на улицу. Помните, что эти членистоногие боятся вас еще сильнее, чем вы их.

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