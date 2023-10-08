День Курятника: что категорически запрещено делать 8 октября

День Курятника: что категорически запрещено делать 8 октября
Фото: www.unsplash.com
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В эту дату дурные мысли о покойнике могут привести к катастрофе

8 октября православные отмечают важный праздник – день памяти Сергея Радонежского. Этот выдающийся религиозный деятель является одной из знаковых фигур в православии. В народе праздник называли Сергеем Курятником или Сергеем Капустником.

Что нельзя делать 8 октября


В эту дату категорически запрещается дурным словом поминать ушедших в мир иной людей. Такое неуважительное отношение грозит привести к катастрофическим последствиям – злой на язык человек может подхватить серьезное заболевание или получить травму.

Также нельзя ходить в грязной, неопрятной одежде. Наши предки считали, что такой непрезентабельный вид может привлечь злую силу, которая навлечет беду на всю семью.

А еще запрещается поднимать с земли потеряные кем-то предметы. Считается, что в этот день они обладают негативной энергетикой и могут привести к заболеванию или потере удачи. Нельзя поднимать валяющиеся на полу деньги и другие предметы.

Приметы на 8 октября


Если в эту дату пошел снег, значит зима придет раньше обычного и будет очень суровой.

Если первый снег был сухим, то будущий летний период порадует людей большим количеством теплых дней.

Встретить на дороге бродячую собаку – дурной знак.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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