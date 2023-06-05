Приметы на 6 июня: что нельзя делать на Симеона Столпника

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6 июня православная церковь отдает дань памяти святому Симеону из Каппадокии. Еще в 18 лет он решил стать иноком и так самоотверженно отдавал все свое время на служение Богу, что даже смутил местного игумена. Симеон очень мало ел и постоянно молился. Дошло до того, что игумен попросил его вести себя более сдержанно или покинуть монастырь. Свою жизнь святой продолжил в каменной пещере.
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