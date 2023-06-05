Приметы на 6 июня: что нельзя делать на Симеона Столпника

Верующие вспоминают житие выдающегося святого

6 июня православная церковь отдает дань памяти святому Симеону из Каппадокии. Еще в 18 лет он решил стать иноком и так самоотверженно отдавал все свое время на служение Богу, что даже смутил местного игумена. Симеон очень мало ел и постоянно молился. Дошло до того, что игумен попросил его вести себя более сдержанно или покинуть монастырь. Свою жизнь святой продолжил в каменной пещере.



Что нельзя делать 6 июня



Приметы на 6 июня

Наши предки верили, что сорвавший в эту дату цветок шиповника обязательно лишится любимого человека.Также нельзя жаловаться окружающим на неудачи в жизни. Нужно помнить, что многие знакомые пекутся только о собственной выгоде и могут подставить человека, если узнают о нем лишнее.Если дорогу перебежит черная собака – это дурной знак. В ближайшее время на человека может свалиться большое горе. Для того чтобы избежать неблагоприятных последствий, нужно совершать добрые поступки.Зарядивший на Симеона дождь обещает отличный урожай грибов.Если 6 июня зацвел шиповник, значит скоро установится теплая погода, заморозков больше не будет.Также сильные ливни в начале летнего периода говорят о том, что будущая зима будет очень снежной.