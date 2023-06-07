Приметы на 8 июня: что нельзя делать на Карпа Карполова

Приметы на 8 июня: что нельзя делать на Карпа Карполова
Фото: www.unsplash.com
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Верующие отдают дань памяти известному апостолу

8 июня православная церковь вспоминает жизнь выдающегося религиозного деятеля, апостола Карпа. На Руси этот праздник связали с рыболовством, считается, что с 8 июня клев резко улучшается.

Что нельзя делать 8 июня


В эту дату представительницам прекрасного пола запрещается посещать водоемы. Мужчинам также нельзя купаться – разрешено только ходить на рыбалку. Считается, что в эту дату активизируется нечистая сила – русалка может утянуть на дно.

Также в этот день не стоит верить собственной интуиции. Наши предки верили, что "гениальные мысли" человеку нашептывают домовые или другая нечисть. Принятые решения могут привести к самым плачевным последствиям.

Нельзя устраивать конфликты и разборки с близкими людьми. Даже небольшая  ссора может затянуться на долгое время, что подорвет отношения, которые очень сложно будет потом наладить.

Приметы на 8 июня


Если на улице целая куча комаров, значит конец июня будет дождливым.

С утра в воздухе витает сырость – скоро погода резко ухудшится, наступят прохладные дни.

Рыба активно выпрыгивает из воды: в ближайшие дни пойдут проливные дожди.

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