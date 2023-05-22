Приметы на 22 мая: что нельзя делать в Николин день

Люди начинали купаться в водоемах

В народе 22 мая принято праздновать Николин день, который также называют Никола Вешний. В православии он связан с именем Николая чудотворца. Для аграриев день имеет особое значение, поскольку было принято проводить в него специальные обряды на будущий урожай.

Что можно делать 22 мая

Считается, что любая вода в этот день становится лечебной. Поэтому ее пили в больших количествах, чтобы избавиться от болезней, а также делали влажную уборку в доме.

Также люди старались сыграть 22 мая свадьбу, поскольку союз, закрепленный в этот день, по поверью, будет долгим и крепким.

Разрешалось купаться в водоемах. До этого дня это считалось недупустимым.

Обязательно мирились с людьми, если ранее возникла ссора.

Что нельзя делать 22 мая

Запрещалось заниматься тяжелой работой.

Ранний отход ко сну был недопустим.

Нельзя отдавать 22 мая долги.

Также считается запретным убийство пауков в этот день.

Не допускалось завешивать окна плотной тканью.

Приметы на 22 мая