Приметы на 23 мая: что нельзя делать в Симонов день

Люди верили, что обязательно найдут клад в этот праздник

В народе 23 мая принято отмечать день Симона Зилота или Симонов день. В православии при этом почитают памят Симона Кананита, который считается покровителем брачных союзов и аграриев. Люди верили, что поиски клада в этот день могут обернуться благоприятно.

Что можно делать 23 мая

Верили, что если посеять в этот день пшеницу, то она созреет очень ценной и питательной.

Также люди собирали травы и коренья, поскольку верили, что 23 мая они становяться более полезными.

Народ отправлялся искать золото в лесах и полях. Они верили, что Симон обязательно подкинет им что-то по дороге.

Необходимо было перебрать всю домашнюю одежду и поискать в карманах забытые вещи. Люди полагали, что так можно найти немного денег.

Что нельзя делать 23 мая

Запрещалось прятать свои финансовые сбережения. Полагали, что после этого их не получится найти.

Большие траты считались недопустимыми. В противном случае весь следующий год человеку придется жить в долгу.

Нельзя оставлять кошелек пустым.

Приметы на 23 мая