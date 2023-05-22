Приметы на 23 мая: что нельзя делать в Симонов день

Приметы на 23 мая: что нельзя делать в Симонов день
Фото: unsplash.com
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Люди верили, что обязательно найдут клад в этот праздник

В народе 23 мая принято отмечать день Симона Зилота или Симонов день. В православии при этом почитают памят Симона Кананита, который считается покровителем брачных союзов и аграриев. Люди верили, что поиски клада в этот день могут обернуться благоприятно.

Что можно делать 23 мая

  • Верили, что если посеять в этот день пшеницу, то она созреет очень ценной и питательной.
  • Также люди собирали травы и коренья, поскольку верили, что 23 мая они становяться более полезными.
  • Народ отправлялся искать золото в лесах и полях. Они верили, что Симон обязательно подкинет им что-то по дороге.
  • Необходимо было перебрать всю домашнюю одежду и поискать в карманах забытые вещи. Люди полагали, что так можно найти немного денег.

Что нельзя делать 23 мая

  • Запрещалось прятать свои финансовые сбережения. Полагали, что после этого их не получится найти.
  • Большие траты считались недопустимыми. В противном случае весь следующий год человеку придется жить в долгу.
  • Нельзя оставлять кошелек пустым. 

Приметы на 23 мая

  • Если пошел дождь, то и лето окажется дождливым.
  • На березах начали лопаться сережки – пора сеять пшеницу.
  • Если до рассвета птицы поют – жди осадков.

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