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17 марта православная церковь отдает дань памяти Герасиму Иорданскому. На Руси этот праздник оброс своими особенностями. Например, считалось, что если порадовать домашних питомцев или скотину, весь год будешь жить в достатке.
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