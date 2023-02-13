Приметы на 14 февраля: что нельзя делать на Трифона Мышегона

Приметы на 14 февраля: что нельзя делать на Трифона Мышегона
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В эту дату наши предки боролись с вредителями

14 февраля было важным днем для наших предков. В эту дату хозяйки занимались генеральной уборкой, особое внимание отдавали травле грызунов. В наше время вторник можно посвятить разбору старых вещей и приведению квартиры в порядок.

Что нельзя делать 14 февраля


В эту дату под строгим запретом конфликты с любимым человеком. Если поссориться с дорогим сердцу другом на Трифона Мышегона, то отношения с ним могут дать трещину.

Также 14 февраля нужно с особым вниманием относиться к острым предметам. Резко повышается риск получить травму. Лучше всего и вовсе отказаться от использования ножей. Подарок в виде такого предмета также станет дурной приметой.

Холостым парням и незамужним девушкам не стоит проводить день в одиночестве. Отличным вариантом будет отправиться на шумную вечеринку. В крайнем случае можно организовать поход в культурное учреждение или просто побродить в общественном месте.


Приметы на 14 февраля


Погода на Трифона покажет, каким будет весенний период.

Если на улицах расстелился туман, скоро жди потепление.

Если человек неожиданно упадет на ровном месте, вскоре его ждет роман, где чувства будут безответными.

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