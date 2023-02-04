Приметы на 5 февраля: что нельзя делать в день Агафия Полухлебника

Приметы на 5 февраля: что нельзя делать в день Агафия Полухлебника
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
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Православная церковь вспоминает 5 февраля мученика Агафангела, бывшего учеником у святого Климента, епископа Анкирского. По легенде, во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане Климент стал жертвой доносов – его пытали, вешали, применяли пытки с холодным оружием и даже жгли на огне. Однако раны у святого заживали.

Традиции и обычаи

5 февраля – день домашних забот и хлопот. Те, кто не успели на Тимофея-полузимника выполнить свои работы, должны были проверить свои закрома. Запасов нужно было сберечь к этому дню ровно половину – чтобы дома не пришлось голодать. Народ говорил, что "Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет".

Проверяли посевное зерно, приводили в порядок амбар.

Что нельзя делать на Агафия Полухлебника

Так как день был исключительно рабочим, запрещались танцы – чтобы не навлечь на дом беду. А еще забывали о таком пороке, как жадность – найденное нужно было непременно сберечь до владельца, которого еще предстояло поискать.

Приметы на 5 февраля

  • Белка спустилась с дерева – к оттепели;
  • Какая погода до полудня, такой выдастся следующая зима;
  • Приснился сон – он и показал, как нужно относиться к семье.

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