Приметы на 6 февраля: что нельзя делать в Аксиньин день

Считается, что 6 февраля 2023 года в православии нужно вспоминать святую Ксению Петербургскую и преподобную Ксению Римляныню. В народе день называют Аксиньиным с припиской полухлебница или полузимница. По этому дню судили о том, какой окажется весенняя пора.
Что можно делать 6 февраля
Нужно было помолиться святой. Верили, что она помогает в вопросах брака, деторождении, здоровье и защиты от сглаза.
Обязательно делали в этот день хорошие дела и помогали ближнему.
Полагали, что нужно есть блюда без мяса.
Что нельзя делать 6 февраля
Пожилым была запрещена любая работа.
Также люди в возрасте не подметали около своей постели.
Пенсионеры не должны были стричь волосы и ногти.
Женщины преклонного возраста ни в коем случае не перестилали постель.
Верили, что все запреты нужно обязательно исполнять. Иначе грозит скорая смерть.
Приметы на 6 февраля
Какая погода в этот день – такая будет и предстоящая весна.
Если нет ветров – жди сухого и безветренного июля.
Если воробьи прачутся, то скоро придут морозы.
Если цены на хлеб держатся на высоком уровне – урожай будет бедным.