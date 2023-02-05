Приметы на 6 февраля: что нельзя делать в Аксиньин день

Приметы на 6 февраля: что нельзя делать в Аксиньин день
Фото: unsplash.com
продолжениеПриметы на 7 февраля: что нельзя делать в Григорьев день
Большинство запретов было для пожилых людей

Считается, что 6 февраля 2023 года в православии нужно вспоминать святую Ксению Петербургскую и преподобную Ксению Римляныню. В народе день называют Аксиньиным с припиской полухлебница или полузимница. По этому дню судили о том, какой окажется весенняя пора.

Что можно делать 6 февраля

  • Нужно было помолиться святой. Верили, что она помогает в вопросах брака, деторождении, здоровье и защиты от сглаза. 
  • Обязательно делали в этот день хорошие дела и помогали ближнему. 
  • Полагали, что нужно есть блюда без мяса. 

Что нельзя делать 6 февраля

  • Пожилым была запрещена любая работа.
  • Также люди в возрасте не подметали около своей постели. 
  • Пенсионеры не должны были стричь волосы и ногти.
  • Женщины преклонного возраста ни в коем случае не перестилали постель. 
  • Верили, что все запреты нужно обязательно исполнять. Иначе грозит скорая смерть.

Приметы на 6 февраля

  • Какая погода в этот день – такая будет и предстоящая весна.
  • Если нет ветров – жди сухого и безветренного июля.
  • Если воробьи прачутся, то скоро придут морозы. 
  • Если цены на хлеб держатся на высоком уровне – урожай будет бедным.

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей