Приметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день

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В субботу, 28 января, в православии принято вспоминать монаха Павла Фивейского, который почти всю жизнь был отшельником. В народе считали, что с этого дня начинает прибавляться световой день, а ночи уходят на убыль. Также верили, что праздник является несчастливым.
Обязательно ходили в церковь. Там было принято давать волю чувствам, которые до этого таились глубоко в душе. Можно было поплакать, исповедаться и даже посмеяться. Больше всего ценились открытость и честность.
День считался благоприятным для того, чтобы играть свадьбу.
Нужно было надеть на ребенка льняную одежду, чтобы защитить его от болезней и несчастий.
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