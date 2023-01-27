Приметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день

Носить грязную одежду было непозволительно

В субботу, 28 января, в православии принято вспоминать монаха Павла Фивейского, который почти всю жизнь был отшельником. В народе считали, что с этого дня начинает прибавляться световой день, а ночи уходят на убыль. Также верили, что праздник является несчастливым.

Что можно делать 28 января

Обязательно ходили в церковь. Там было принято давать волю чувствам, которые до этого таились глубоко в душе. Можно было поплакать, исповедаться и даже посмеяться. Больше всего ценились открытость и честность.

День считался благоприятным для того, чтобы играть свадьбу.

Нужно было надеть на ребенка льняную одежду, чтобы защитить его от болезней и несчастий.

Что нельзя делать 28 января

Запрещались споры, ругань и брань. Иначе можно было навлечь на себя беду. К примеру, разозлиться мог Домовой, если ссора произошла внутри дома – он начнет разбивать посуду и прятать важные вещи.

Зависть в этот день считалась запрещенным чувством. В будущем это сулило беды.

Было недопустимо провести 28 января без уборки в доме. Это могло привести к грусти и тоске, поскольку тогда и душа останется "загрязненной".

Также считалось непозволительным выходить куда-либо в грязной одежде.

Приметы на 28 января