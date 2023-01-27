Приметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день

Приметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день
Фото: unsplash.com
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Носить грязную одежду было непозволительно

В субботу, 28 января, в православии принято вспоминать монаха Павла Фивейского, который почти всю жизнь был отшельником. В народе считали, что с этого дня начинает прибавляться световой день, а ночи уходят на убыль. Также верили, что праздник является несчастливым.

Что можно делать 28 января

Обязательно ходили в церковь. Там было принято давать волю чувствам, которые до этого таились глубоко в душе. Можно было поплакать, исповедаться и даже посмеяться. Больше всего ценились открытость и честность. 

День считался благоприятным для того, чтобы играть свадьбу. 

Нужно было надеть на ребенка льняную одежду, чтобы защитить его от болезней и несчастий.

Что нельзя делать 28 января

  • Запрещались споры, ругань и брань. Иначе можно было навлечь на себя беду. К примеру, разозлиться мог Домовой, если ссора произошла внутри дома – он начнет разбивать посуду и прятать важные вещи.
  • Зависть в этот день считалась запрещенным чувством. В будущем это сулило беды. 
  • Было недопустимо провести 28 января без уборки в доме. Это могло привести к грусти и тоске, поскольку тогда и душа останется "загрязненной".
  • Также считалось непозволительным выходить куда-либо в грязной одежде. 

Приметы на 28 января

  • Если в этот день ветер – жди сырости в течение всего года. 
  • Ночь оказалась звездной, значит, уродится лен.
  • Если тучи плывут с северной стороны – скоро похолодает.

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