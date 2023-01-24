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25 января на Руси отмечали важный праздник – в этот день особым почтением пользовались представительницы прекрасного пола. Кутом раньше называли "бабий угол" – место, где женщины хранили домашнюю утварь и занимались кулинарными делами.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
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