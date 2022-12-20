Приметы на 21 декабря: что нельзя делать в день Анфисы Рукодельницы

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День проводили в одиночестве, а вечер в компании родных

Для православных 21 декабря связано с именем Патапия Фивского. Он всю свою жизнь посвятил служению Богу и прославился даром целителя, который обрел после странствия по пустыне. Также принято вспоминать Анфису Римскую, которая погибла за свою верю. В ее честь день прозвали Анфисой Рукодельницей.

Что можно делать 21 декабря

Традиционно в этот день девушки занимались рукоделием. Нужно было готовить приданое к предстоящему замужеству, украшая его вышивным орнаментом, чтобы защитить себя от злых духов. Делать это было положено в одиночестве.

Что нельзя делать 21 декабря

  • Запрещалось рукодельничать в присутствии других людей. Верили, что так нечисть может наслать проклятие на молодую особу. 
  • При этом одинокие вечера в этот день были запрещены – их обязательно следовало провести в кругу семьи. 
  • Ссоры и выяснения отношения также были недопустимы.
  • Считалось, что оставлять долги к этому дню нельзя. Поэтому обязательно все раздавали и доделывали невыполненное. 

Приметы на 21 декабря

  • Ветер в этот день сулит плохое и пасмурное лето.
  • Если пошел снег – жди летом дождей.
  • Утром птицы много поют – скоро придут морозы. 
  • Морозный день – к снежной зиме. 

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