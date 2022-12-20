Приметы на 21 декабря: что нельзя делать в день Анфисы Рукодельницы

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
906 новости
Для православных 21 декабря связано с именем Патапия Фивского. Он всю свою жизнь посвятил служению Богу и прославился даром целителя, который обрел после странствия по пустыне. Также принято вспоминать Анфису Римскую, которая погибла за свою верю. В ее честь день прозвали Анфисой Рукодельницей.
Традиционно в этот день девушки занимались рукоделием. Нужно было готовить приданое к предстоящему замужеству, украшая его вышивным орнаментом, чтобы защитить себя от злых духов. Делать это было положено в одиночестве.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК