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16-е декабря на Руси было весьма примечательным днем. Наши предки отмечали праздник Ивана Молчальника. Как понятно из названия торжества, в этот день следовало как можно меньше болтать. Считалось, что человек, который сможет воздержаться от ненужных разговоров, потом весь год будет красноречив и убедителен.
Пустая болтовня в эту дату могла привести к самым печальным последствиям. Считалось, что человек, который не может держать язык за зубами, весь год будет тяжело болеть.
Кроме того, нельзя давать пустых обещаний. Если не сдержать данное слово, можно накликать на всю семью большую беду.
Также не стоит заниматься чревоугодием. Стол на Молчальника должен быть скромным, без всяких излишеств. В противном случае человек может погрузиться в финансовую дыру.
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