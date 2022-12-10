Приметы на 11 декабря: что нельзя делать в Сойкин день

Эту птицу верующие почитали и любили

На Руси отмечают 11 декабря Сойкин день – в честь маленькой и яркой птицы с хохолком на голове и длинным хвостом. Издревле люди отмечали, что с этого момента сойки начинали прилетать к местам, где обитает человек. Людям сильно нравилась эта птица, потому в честь нее даже был придуман праздник.

Традиции и обычаи

Сойка считалась заступницей и покровительницей новорожденных. Поэтому, если сойка подлетала к окну, это сулило добрый знак, суливший счастье для домочадцев. Перед сойкой никто не закрывал окна – напротив, жильцы старались отворить окно и впустить птицу в дом, чтобы та принесла с собой удачу.

А еще было принято гадать – незамужние девушки пытались узнать имя суженого. Семейные люди же гадали на здоровье и на работу.

Что нельзя делать в Сойкин день

Под запретом ссоры, ругань, конфликты и повышение голоса. Нельзя громко говорить – чтобы не спугнуть удачу. А свободные девушки не ходили с распущенными волосами, чтобы не оставаться долго в девках.

Приметы на Сойкин день