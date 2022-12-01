Наши предки с особым почтением относились к святому

2 декабря православная церковь отмечает важный праздник, день Авдея Радетеля. На Руси верили, что выдающийся религиозный деятель является защитником домашнего очага и хозяйства. Именно у него наши предки просили заступничества.



Что нельзя делать 2 декабря

В эту дату строго запрещено устраивать разборки с родными и близкими. Семейный конфликт рискует затянуться и обрести глобальные последствия.

Если за окном началась метель, значит там бродит нечистая сила. Лучше не выходить на улицу, иначе можно подхватить серьезное заболевание или стать жертвой негативной энергетики.

Также стоит плотно закрыть двери и окна. Нечистая сила может пробраться внутрь дома и натворить немало бед. Походы в гости к малознакомым людям тоже лучше отложить.

Приметы на 2 декабря

Ясная погода предвещает резкое похолодание.

Если к вечеру небеса окрасились в розовый цвет, вскоре начнется сильный снегопад.

Вьюга на Авдея предвещает прохладный летний период.

Если пошел снег, летний период будет дождливым.