Приметы на 19 ноября: что нельзя делать в день Павла Ледопада

продолжениеПриметы на 20 ноября: что нельзя делать в Федотов день
Дальние путешествия могут закончиться бедой

19 ноября было очень важной датой для наших предков. На Руси считали, что именно на Павла Ледопада водоемы покрываются льдом. В этот день было принято осматривать снасти для подводной рыбалки и основательно готовиться к новому зимнему периоду.

Что нельзя делать 19 ноября

Согласно приметам, на Ледостав не стоит совершать крупные операции с денежными средствами. Человек, попросивший у вас деньги в долг, вряд ли сумеет их отдать.

Также не стоит отправляться в дальние путешествия. Поездка далеко от дома может обернуться серьезной бедой: резко повышается риск получить травму или подхватить опасную инфекцию.

Также 19 ноября нельзя обижать животных. Для жестоких людей судьба припасет много неприятностей в будущем.

Пустая болтовня и праздность могут привести к серьезным финансовым проблемам.

Приметы на 19 ноября

Гладкое ледовое покрытие на воде говорит о том, что будущий урожай будет скудным.

Улицы занесло снегом – зима будет холодной и снежной.

Спокойная погода без ветра и снега говорит о том, что скоро ударят сильные морозы.

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей