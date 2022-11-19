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20 ноября на Руси девушки начинали активно заниматься рукоделием. Считалось, что святой Федот оказывает большую поддержку в любых творческих начинаниях. Сегодня на эту дату можно запланировать освоение новых сфер деятельности.
На Федота важно быть собранным и невозмутимым. Проявление слабости и страха может самым негативным образом повлиять на жизнь человека. Судьба любит отчаянных и смелых и всегда поддерживает их в трудную минуту.
Особое почтение нужно проявлять к окружающему животному миру. Жестокое обращение с пернатыми, домашними любимцами и любой живностью дорого обойдется агрессивному человеку в будущем.
Мелкие конфликты с близкими людьми могут перерасти в затяжную ссору. Необходимо быть сдержанным и не ввязываться в семейные разборки.
Если на дорогах уже появились кочки из снега, будущий урожай порадует огородника.
Сковавшая улицы гололедица предвещает резкое похолодание на продолжительный период.
Если на Федота выпало много снега, весь зимний период пройдет в снегопадах.
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