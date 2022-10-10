Приметы на 11 октября: что нельзя делать в Харитонов день

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Праздник был благоприятным для того, чтобы лениться

Во вторник, 11 октября 2022, в православии принято чтить память Харитона Исповедника. В его честь день также называют Харитоновым. Считалось, что святой терпел мучения из-за своей веры и остался жив только благодаря Богу. 

Что можно делать 11 октября

  • В этот день женихи должны были нести ведунье пироги и мед, чтобы она не испортила им свадьбу. 
  • Старались сидеть дома, чтобы не нарваться на сглаз. 
  • По вечерам девушки шили и вязали, а после этих посиделок молодые парни провожали их домой. 
  • Разрешалось долго лежать в кровати и бездельничать. 

Что нельзя делать 11 октября

  • Тяжелая работа была под запретом. 
  • Выходить на улицу или ходить в гости не разрешалось – только в крайнем случае. 
  • Запрещалось убирать в доме или делать ремонт.
  • Есть ягоды тоже было недопустимо, иначе отравишься. 
  • День считали неблагоприятным для путешествий. 

Приметы на 11 октября

  • Листья с деревьев ничком опадают, то жди суровой зимы. 
  • Если они на землю приземляются тыльной стороной, то в следующем году урожай будет хорошим. 
  • На Луне много кругов – лето будет засушливым. 
  • Жди раннего прихода зимы, если птицы низко над землей летают. 

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