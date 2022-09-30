Приметы на 1 октября: что нельзя делать в день иконы Божьей Матери
День также получил название в честь Арины Шиповницы
Православные, согласно церковной традиции, 1 октября празднуют день, посвященный иконе Божьей Матери "Целительница". Она считается одной из самых древних в христианстве. Сейчас святыня располагается в столице, а оригинал – в Грузии. В народе день прозвали в честь Арины Шиповницы.
Что можно делать 1 октября
- Было принято собирать и заготавливать на зиму ягоды шиповника. Они издревле считались лечебными. Также их них готовили отвары, варенья, кисель и другие блюда.
- Девушки должны были собираться вместе на посиделки – считалось, что в будущем это может принести им счастье. Их главным делом в этот день было приготовление заготовок на зиму.
- Считалось, что в этот день можно попросить Божию Матерь об изличении – и она обязательно услышит мольбы.
Что нельзя делать 1 октября
- Запрещалось заниматься интимными делами. В противном случае, это считалось неуважением к святой.
- Секретами в этот день старались не делиться. Это может привести к большим проблемам для человека.
- Ходить в гости в этот день было недопустимо. Лучше провести вечер с семьей.
- Детей до года не оставляли в одиночестве в комнате. Считалось, что его нужно оберегать от злых духов.
- Махать рукой птицам, которые улетают на зимовку, было нельзя.
Приметы на 1 октября
- Если день выдался сухим, то зима окажется поздней.
- Высокие бурьяны сулят много снега зимой.
- Журавли отправились в этот день на зимовку – на Покрова жди первые морозы.
- Такая же погода будет и 1 апреля.