Приметы на 1 октября: что нельзя делать в день иконы Божьей Матери

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День также получил название в честь Арины Шиповницы

Православные, согласно церковной традиции, 1 октября празднуют день, посвященный иконе Божьей Матери "Целительница". Она считается одной из самых древних в христианстве. Сейчас святыня располагается в столице, а оригинал – в Грузии. В народе день прозвали в честь Арины Шиповницы. 

Что можно делать 1 октября

  • Было принято собирать и заготавливать на зиму ягоды шиповника. Они издревле считались лечебными. Также их них готовили отвары, варенья, кисель и другие блюда. 
  • Девушки должны были собираться вместе на посиделки – считалось, что в будущем это может принести им счастье. Их главным делом в этот день было приготовление заготовок на зиму. 
  • Считалось, что в этот день можно попросить Божию Матерь об изличении – и она обязательно услышит мольбы. 

Что нельзя делать 1 октября

  • Запрещалось заниматься интимными делами. В противном случае, это считалось неуважением к святой. 
  • Секретами в этот день старались не делиться. Это может привести к большим проблемам для человека. 
  • Ходить в гости в этот день было недопустимо. Лучше провести вечер с семьей. 
  • Детей до года не оставляли в одиночестве в комнате. Считалось, что его нужно оберегать от злых духов.
  • Махать рукой птицам, которые улетают на зимовку, было нельзя.

Приметы на 1 октября

  • Если день выдался сухим, то зима окажется поздней. 
  • Высокие бурьяны сулят много снега зимой.
  • Журавли отправились в этот день на зимовку – на Покрова жди первые морозы. 
  • Такая же погода будет и 1 апреля. 

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