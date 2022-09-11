Приметы на 12 сентября: что нельзя делать в Александров день
Обязвтельно в этот праздник проводили пышные застолья
В понедельник, 12 сентября, чтут память Александра Невского, а также святителя Александра Свирского – в их честь день получил название Александров. В народе он считался Сытником, поскольку было принято готовить каши из ячменя.
Что можно делать 12 сентября
- Обязательно устраивали крупные застолья и угощали гостей кашами и караваем.
- Нужно было обязательно провести день в кругу близких людей – говорить по душам и веселиться.
- Было принято брать в дом щенка – он вырастет надежным защитником и верным спутником для семейства.
Что нельзя делать 12 сентября
- Распускать слухи и сплетничать было под запретом. Также люди старались не болтать попусту. Иначе у человека появяться проблемы со здоровьем, из-за которых ему будет сложно говорить.
- Ревности в супружеской паре тоже старались не допустить, чтобы не привлечь в семью проблемы.
- Считалось, что покупка одежды в этот день удачной не будет – покупка скоро порвется или прослужит совсем недолго. Деньги было принято тратить на что-то более полезное.
- Запрещалось в этот день стричься.
- С первым гостем, который зайдет в дом, не здоровались. Он должен был сам сначала сказать приветственное слово.
- Кота брать в дом было нельзя, чтобы не остаться без средств к существованию.
Приметы на 12 сентября
- Теплый вечер в этот день сулит удачный урожай в следующем году.
- Если пчелы запечатывают ульи – зима окажется ранней.
- Птицы летают высоко в небе – жди теплой и сухой осени.