Обязвтельно в этот праздник проводили пышные застолья

В понедельник, 12 сентября, чтут память Александра Невского, а также святителя Александра Свирского – в их честь день получил название Александров. В народе он считался Сытником, поскольку было принято готовить каши из ячменя.

Что можно делать 12 сентября

Обязательно устраивали крупные застолья и угощали гостей кашами и караваем.

Нужно было обязательно провести день в кругу близких людей – говорить по душам и веселиться.

Было принято брать в дом щенка – он вырастет надежным защитником и верным спутником для семейства.



Что нельзя делать 12 сентября

Распускать слухи и сплетничать было под запретом. Также люди старались не болтать попусту. Иначе у человека появяться проблемы со здоровьем, из-за которых ему будет сложно говорить.

Ревности в супружеской паре тоже старались не допустить, чтобы не привлечь в семью проблемы.

Считалось, что покупка одежды в этот день удачной не будет – покупка скоро порвется или прослужит совсем недолго. Деньги было принято тратить на что-то более полезное.

Запрещалось в этот день стричься.

С первым гостем, который зайдет в дом, не здоровались. Он должен был сам сначала сказать приветственное слово.

Кота брать в дом было нельзя, чтобы не остаться без средств к существованию.

Приметы на 12 сентября

Теплый вечер в этот день сулит удачный урожай в следующем году.

Если пчелы запечатывают ульи – зима окажется ранней.

Птицы летают высоко в небе – жди теплой и сухой осени.



