Приметы на 13 сентября: что нельзя делать в Журавлиное вече

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Во вторник 13 сентября православные почитают память богослова Киприяна, который конфликтовал с папой Стефаном из-за священных обрядов. Позднее его отправили в ссылку, а затем казнили. В народе праздник получил названия Куприянов день или Журавлиное вече. 

Что можно делать 13 сентября

  • Считалось, что день нужно посвятить сбору корнеплодов – картошки, репы и подобных, а также клюквы. 
  • Обязательно проводили уборку в доме, чтобы очистить пространство от дурных мыслей. 
  • Нужно было мириться с близкими и огорождать от себя людей, которые не вызывают доверия. 

Что нельзя делать 13 сентября

  • Старикам и детям на Куприяна запрещали ходить в лес или на болота. Иначе нечисть могла затянуть их в трясину.
  • Любые путешествия в этот день были под запретом.
  • Свадьбы и прочие торжества старались не устраивать, чтобы не разгневать духов. 
  • Работа без энтузиазма была недопустима – все нужно было делать максимально эффективно и качественно.
  • Брать дары от людей, которых плохо знаешь, запрещалось, чтобы не заполучить их боль и проблемы.

Приметы на 13 сентября

  • Журавли медленно летят на зимовку – жди теплой осени. Если они не в стае, а по одиночке, то следующий год окажется неурожайным.
  • Если лебеди в стаях летят на юг – скоро пойдет снег.
  • В жтот день на небе взошла растущая луна – клюква в этом году уродится.

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