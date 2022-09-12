Приметы на 13 сентября: что нельзя делать в Журавлиное вече
По перелетным птицам судили о будущем
Во вторник 13 сентября православные почитают память богослова Киприяна, который конфликтовал с папой Стефаном из-за священных обрядов. Позднее его отправили в ссылку, а затем казнили. В народе праздник получил названия Куприянов день или Журавлиное вече.
Что можно делать 13 сентября
- Считалось, что день нужно посвятить сбору корнеплодов – картошки, репы и подобных, а также клюквы.
- Обязательно проводили уборку в доме, чтобы очистить пространство от дурных мыслей.
- Нужно было мириться с близкими и огорождать от себя людей, которые не вызывают доверия.
Что нельзя делать 13 сентября
- Старикам и детям на Куприяна запрещали ходить в лес или на болота. Иначе нечисть могла затянуть их в трясину.
- Любые путешествия в этот день были под запретом.
- Свадьбы и прочие торжества старались не устраивать, чтобы не разгневать духов.
- Работа без энтузиазма была недопустима – все нужно было делать максимально эффективно и качественно.
- Брать дары от людей, которых плохо знаешь, запрещалось, чтобы не заполучить их боль и проблемы.
Приметы на 13 сентября
- Журавли медленно летят на зимовку – жди теплой осени. Если они не в стае, а по одиночке, то следующий год окажется неурожайным.
- Если лебеди в стаях летят на юг – скоро пойдет снег.
- В жтот день на небе взошла растущая луна – клюква в этом году уродится.