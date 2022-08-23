Приметы на 24 августа: что нельзя делать в день Евпатия Коловрата

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В эту дату активизируется нечистая сила

24 августа православные отдают дань памяти известному религиозному деятелю Евплу Катанскому. Как и многие христианские проповедники, он пострадал за отказ предать веру в Иисуса Христа. На Руси память о святом соединилась с восхвалением знаменитого богатыря Коловрата. В итоге праздник получил название день Евпатия Коловрата.

Что нельзя делать 24 августа

Считается, что дата таит в себе множество угроз. Нечистая сила получает особую мощь в этот день и может серьезно навредить человеку. Строго запрещается посещать дикие леса, погосты и болото. В противном случае можно навлечь на себя беду и даже погибнуть.

Отдельный запрет существует на купание. Наши предки верили, что на Коловрата активизируются злые русалки, которые могут утащить человека на дно.

Нельзя также открывать душу негативным эмоциям. Брань и конфликты могут получить особый заряд энергии и привести к непоправимым последствиям.

Приметы на 24 августа

  • Восход окрашен в яркие красноватые цвета – жди ветреную погоду.
  • Утром зарядил дождь – ненастье сохранится на ближайшие дни.
  • Туманное утро обещает погожие деньки.
  • Богатый урожай орехов предвещает лютую зиму с вьюгами.

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