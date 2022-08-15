Обязательно готовили малиновое варенье из свежего урожая ягод

Православные чтут во вторник, 16 августа, память о чудотворце Антонии Римлянине. В народе день часто называют Антоном Вихровеем или Антонием Малинником. Считалось, что это время крайне благоприятно для долгой поездки.

Что нужно делать 16 августа

Было принято выходить на дорогу и караулить вихри. Полагали, что в них прачется нечистая сила, и если заметил ветряной порыв, нужно метнуть нож.

Обязательно ходили в лес за ягодным и ореховым ароматами. Считалось, что нужно делать зимние заготовки малины.

По примете, если человек в этот день поработает на огороде, то его ждет хороший урожай в будущем году.

Что нельзя делать 16 августа

Запрещалось заниматься уборкой дома. Иначе из кошелька все деньги выметет.

Нельзя было лениться и бездельничать.

Было недопустимо выбрасывать мусор из дома, чтобы не лишиться удачи.

Конфликты, особенно с родными, были под запертом.

Приметы на 16 августа