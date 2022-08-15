Приметы на 16 августа: что нельзя делать в день Антона Вихровея
Обязательно готовили малиновое варенье из свежего урожая ягод
Православные чтут во вторник, 16 августа, память о чудотворце Антонии Римлянине. В народе день часто называют Антоном Вихровеем или Антонием Малинником. Считалось, что это время крайне благоприятно для долгой поездки.
Что нужно делать 16 августа
- Было принято выходить на дорогу и караулить вихри. Полагали, что в них прачется нечистая сила, и если заметил ветряной порыв, нужно метнуть нож.
- Обязательно ходили в лес за ягодным и ореховым ароматами. Считалось, что нужно делать зимние заготовки малины.
- По примете, если человек в этот день поработает на огороде, то его ждет хороший урожай в будущем году.
Что нельзя делать 16 августа
- Запрещалось заниматься уборкой дома. Иначе из кошелька все деньги выметет.
- Нельзя было лениться и бездельничать.
- Было недопустимо выбрасывать мусор из дома, чтобы не лишиться удачи.
- Конфликты, особенно с родными, были под запертом.
Приметы на 16 августа
- Если в этот день дует сильный ветер, то зима будет суровой. Если он теплый – зима окажется мягкой.
- По этому дню судили о будущей погоде в октябре.
- Лошадь нюхает воздух – будет дождь.
- Домашняя птица линяет – жди похолодания.