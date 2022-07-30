Приметы на 31 июля: что нельзя делать в день Емельяна

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Крестьяне отдыхали перед тяжелыми хозяйственными работами

Православная церковь вспоминает 31 июля день Емелиана Доростольского, который жил в IV веке во времена императора Юлиана Отступника. Святой был в рабстве у одного из высокопоставленных римлян и в тайне исповедовал христианство.

После пира вельмож Емельян взял в руки молот и отправился в капище крушить идолов с алтарями. Язычники схватили Емельяна и решили его сжечь. Однако тот не сгорел: напротив, пламя повернулось к его мучителям . А позднее в Константинополе в честь мученика построили церковь, куда и перенесли его мощи.

Традиции и обычаи

На Руси в этот день завершали жатву – наступало время отдыха перед следующими хозяйственными работами. В полях же в это время служили молебен для благословления следующего урожая и окропления святой водой серпы.

Весь день, однако, народ работал в поле. А под конец дня ходили в баню, парясь вениками из ржи, которая отличалась целебной силой.

Что нельзя делать в день Емельяна

У предков ходило поверье, что в Омельянов день ни в коем случае нельзя переступать порог после захода солнца – чтобы не стать жертвой нечистой силы, которая ходит в сумерках по дворам. Нельзя подметать – чтобы не вымести из дома всю удачу.

Приметы на 31 июля

  • Березы начали желтеть – к поздней осени;
  • Какая погода на Емельяна – такая и осень;
  • Жара стоит – к холодному декабрю.

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