Приметы на 1 июля: что нельзя делать в Ярилин день

продолжениеПриметы на 2 июля: что нельзя делать в день Зосимы и Саввы Пчельников
Эта дата считалась у крестьян праздничной

Православные отмечают 1 июля Ярилин день. По народному календарю в Ярилин день уже наступала самая макушка лета. Все живое начинало плодоносить, и день считался особенным – ждали сверхъестественных явлений, вроде замедления хода Солнца. 

Традиции и обычаи

В этот день было принять ходить на покосы, набивать матрацы свежей и высушенной травой. По вечерам же люди собирались у костров, веселились и водили хороводы. Заваривали душистый чай на траве и устраивали даже "ярилины игрища". Ходили на ярмарки, навещали родственников. Всегда праздники сопровождали кулачными боями, песнями и веселыми плясками.

Что нельзя делать в Ярилин день

Предки не брали в этот день на себя много труда. День считался праздничным, и люди старались отдохнуть. Нельзя было заниматься рукоделием – чтобы не провести целый год в бесполезных и тяжелых работах. Если спутаются нитки – будет не к добру.

Приметы на 1 июля

  • Если повесить ведро мысленно на нижний рог месяца – наступит скоро засуха
  • Низкий туман утром – к ясной погоде
  • Постоять перед солнцем – зарядиться удачей.

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей