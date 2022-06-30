Эта дата считалась у крестьян праздничной

Православные отмечают 1 июля Ярилин день. По народному календарю в Ярилин день уже наступала самая макушка лета. Все живое начинало плодоносить, и день считался особенным – ждали сверхъестественных явлений, вроде замедления хода Солнца.

Традиции и обычаи

В этот день было принять ходить на покосы, набивать матрацы свежей и высушенной травой. По вечерам же люди собирались у костров, веселились и водили хороводы. Заваривали душистый чай на траве и устраивали даже "ярилины игрища". Ходили на ярмарки, навещали родственников. Всегда праздники сопровождали кулачными боями, песнями и веселыми плясками.

Что нельзя делать в Ярилин день

Предки не брали в этот день на себя много труда. День считался праздничным, и люди старались отдохнуть. Нельзя было заниматься рукоделием – чтобы не провести целый год в бесполезных и тяжелых работах. Если спутаются нитки – будет не к добру.

Приметы на 1 июля