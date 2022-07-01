Приметы на 2 июля: что нельзя делать в день Зосимы и Саввы Пчельников

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Тревожить пчел категорически не допускалось

В этот день в народном календаре отмечается праздник, названный в честь мученика Зосимы и чудотворца Саввы, которых считают покровителями пчеловодства. Считается, что в это время пчелы активно собирают пыльцу и заготавливают мед. 

Что можно делать 2 июля

  • День является благоприятным для того, чтобы отдать все долги. 
  • Также можно заняться каким-то новым делом – народе полагали, что все начатое на Зосиму сложится удачно. 
  • Было принято в этот день делать денежный амулет: рисовать на бумаге пчелу, капнуть на нее мед и завернуть конвертиком. Считается, что деньги будут липнуть к этой бумажке, поэтому ее всегда носили с собой. 
  • Нужно оставлять духам медовый дар.

Что нельзя делать 2 июля

  • Категорически запрещалось наносить какой-либо вред пчелам. Можно только отгонять насекомое, но трогать его не следовало.
  • По поверью, в этот день пасечник не мог рассказать, сколько у него имеется пчел, чтобы не накликать беду. 
  • Нельзя 2 июня продавать мед, чтобы совсем не лишиться урожая.
  • Давать в долг или рассказывать о своем финансовом благополучии не следовало. 

Приметы на 2 июля

  • Если пчелы массово возвращаются в улья, то будет дождь.
  • Вечером появилась радуга – жди хорошей погоды на следующий день.
  • Дожь в первой половине дня сулит затяжное ненастье, а во второй – к хорошей погоде в будущем. 

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