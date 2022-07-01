Тревожить пчел категорически не допускалось

В этот день в народном календаре отмечается праздник, названный в честь мученика Зосимы и чудотворца Саввы, которых считают покровителями пчеловодства. Считается, что в это время пчелы активно собирают пыльцу и заготавливают мед.

Что можно делать 2 июля

День является благоприятным для того, чтобы отдать все долги.

Также можно заняться каким-то новым делом – народе полагали, что все начатое на Зосиму сложится удачно.

Было принято в этот день делать денежный амулет: рисовать на бумаге пчелу, капнуть на нее мед и завернуть конвертиком. Считается, что деньги будут липнуть к этой бумажке, поэтому ее всегда носили с собой.

Нужно оставлять духам медовый дар.

Что нельзя делать 2 июля

Категорически запрещалось наносить какой-либо вред пчелам. Можно только отгонять насекомое, но трогать его не следовало.

По поверью, в этот день пасечник не мог рассказать, сколько у него имеется пчел, чтобы не накликать беду.

Нельзя 2 июня продавать мед, чтобы совсем не лишиться урожая.

Давать в долг или рассказывать о своем финансовом благополучии не следовало.

Приметы на 2 июля