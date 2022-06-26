Приметы на 27 июня: что нельзя делать на Елисея Гречкосея

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В эту дату чтут память помощника Ильи-пророка

27 июня православные христиане вспоминают святого Елисея Гречкосея. Этот выдающийся религиозный деятель был сыном богатого пахаря, а потом стал помощником знаменитого пророка Ильи. Земной путь Элиша (так звучит его имя в еврейской традиции) закончился в столетнем возрасте.

Что нельзя делать 27 июня

Наши предки верили, что в эту дату очень важно быть трудолюбивым. Пренебрежение обязанностями на работе может привести к тому, что весь год человека будут преследовать проблемы с финансами.

Не стоит проводить понедельник в безделье и отдыхе в теплой постельке. Такое времяпрепровождение может накликать беду и привести к серьезным проблемам со здоровьем. Тогда уже больному человеку действительно придется много времени проводить в постели.

Также нельзя заниматься чревоугодием, сладострастие в еде может привести к проблемам в личной жизни. Все должно быть в меру. А еще дурной приметой считается употребление на завтрак яичницы из двух желтков – нарушение запрета грозит серьезной бедой.

Приметы на 27 июня

Высоко летящие в небе птицы обещают теплую погоду.

Громко квакающие лягушки предвещают пасмурную неделю.

Необычная активность уток в водоеме говорит о том, что скоро начнется сильная гроза.

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