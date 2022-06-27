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28 июня православная церковь отдает дань памяти знаменитому мученику древних времен. Выдающегося религиозного деятеля Вита на Руси прозвали Фитом, отсюда и пошло название праздника. Наши предки верили, что именно в эту дату завершается посевной период: бросать зерна в почву после Фита – бессмысленно.
Наши предки считали день Фита несчастливой датой. Дурной приметой будет устроить шумную вечеринку и пиршество. Считается, что в таком случае до конца года в жизнь человека не заглянет счастье.
Также в этот день следует воздержаться от походов на водоемы. Наши предки верили, что 28 июня русалки и прочая нечисть получают небывалую силу и могут затянуть человека с собой в омут.
Дурной приметой также считается выбрасывание объедков. После приема пищи оставшуюся еду лучше скормить животным или птицам на улице, в противном случае человека ждут серьезные финансовые проблемы.
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