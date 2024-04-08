Известный певец заявил о контактах с инопланетянами

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Британский певец Робби Уильямс утверждает, что является спецпосланником внеземной цивилизации. Инопланетяне выбрали его из-за популярности, заявил 50-летний артист.
Знаменитость рассказал, что однажды видел "золотой шар света", который, по его мнению, является внеземным. Потустороннее существо вступило с ним в контакт во время записи музыки.
Уильямс считает, что больше всего шансов повстречаться с инопланетянами в Лос-Анджелесе.
"Такое ощущение, что здесь есть вихри, это очень странная земля", – объяснил он.
Артист утверждает, что он увидел межгалактическое существо, когда исполнял свою песню "Arizona". Яркий световой шар появлялся каждый раз, когда играла мелодия, и исчезал, когда она останавливалась. Это, по его словам, происходило четыре раза. После инопланетяне поднялись в небо и устроили в нем необычайное световое шоу.
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