Родион Газманов прокомментировал решение его брата Филиппа сменить фамилию

Певец был весьма эмоционален

Накануне в информационном пространстве прогремела новость о том, что сын популярного российского артиста Олега Газманова Филипп решил отказаться от звучной фамилии. Наследника жена Газманова родила в предыдущем браке, однако певец с младенчества воспитывал парня и считает его своим родным сыном. По поводу скандального инцидента попросили высказаться Родиона Газманова.



Судя по бурной реакции певца, инцидент с его братом оказался для артиста весьма болезненным. Вопрос журналистов привел парня в бешенство. Он эмоционально подчеркнул, что подобные вопросы нужно задавать тому, кто совершил проступок, а не другим людям. Артист намекнул, что в курсе, какая причина толкнула Филиппа на резонансный шаг, однако тот сам должен отвечать за свои действия и комментировать ситуацию.



"То есть это может быть интересно только обывателю, но при этом абсолютно грязно и пошло. Да даже если мне известно, я не буду этим с вами делиться, потому что есть человек, который данный поступок совершил. И вам следует ему задавать подобные вопросы, а не мне", – отрезал артист.

Напомним, ранее стало известно, что Филипп Газманов теперь носит девичью фамилию матери – Муравьев. Почему парень пошел на такой шаг, рассказывало "Утро.ру".

