В Минобороны назвали "голую вечеринку" актом ментальной агрессии против России

Прошлогодний инцидент получил огромный резонанс

С "голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой прошло уже несколько месяцев, однако случившееся продолжают активно обсуждать. На поражающий своим цинизмом феномен обратили внимание даже в главном оборонном ведомстве нашей страны. С шокирующим разоблачением выступил советник главы Минобороны Сергея Шойгу.



Андрей Ильницкий пояснил, что устроенный в декабре 2023 года звездный шабаш был одним из образцов ментальной агрессии против нашей страны. Высокопоставленный эксперт напомнил, что такие механизмы воздействия на "неугодные страны" сейчас активно разрабатываются экспертами США и Североатлантического альянса.

Советник Шойгу пояснил, что суть ментальной войны заключается в работе на деградацию общества. В страну, которая выбрана мишенью такого негативного воздействия, внедряется идеология деградации и безответственности. Атакуемое государство стараются лишить высоких смыслов, пытаются стереть его историческую память, работают на доминирование меньшинств.

Ильницкий подчеркнул, что "голая вечеринка" – это не случайность, а результат планомерной работы против России. Это пример ментальной агрессии, целью которой является разложение российского общества, в первую очередь, речь идет о молодежи. Эксперт назвал случившееся попыткой разрушить русский мир через деградацию элит.

К слову, ранее продюсер объяснил странный способ Филиппа Киркорова извиниться перед россиянами за "голую вечеринку".