Возвращение Познера на "Первый канал" вызвало общественное возмущение

Знаменитость неожиданно появится в эфире после ухода

"Первый канал" решил выпустить специальный фильм, посвященный журналисту Владимиру Познеру. Картину сняли к 90-летию ведущего, а показать планируют ночью 1 апреля. После того, как об этом стало известно широкой общественности, разразился скандал.

Блогер и общественный деятель Вадим Манукян оказался крайне возмущен возвращением Познера на "Первый канал", указывая на его неоднозначную политическую позицию – до сих пор журналист так и не раскрыл свое отношение к происходящему на Украине. Появляться на телевидении он перестал вскоре после 24 февраля 2022 года по собственному решению.

"Познер не высказывает свою позицию, но она понятна. Я считаю, что прославляющие подобных личностей передачи не стоит ставить даже ночью!" – говорит Манукян.

По его словам, редакционная политика телеканала "не выдерживает никакой критики". Он опасается, что и к юбилею Аллы Пугачевой тоже приготовят какой-то документальный материал, хотя она не поддерживает точку зрения российской власти.

Сам Познер утверждает, что не имел представления о подготовке документального фильма о его персоне на "Первом канале". И новость не стала для него подарком – он больше обрадовался бы, если этот день не сделали публичным событием. Также ведущий указал, что не принимал никакого участия в подготовке картины.

Где сейчас находится Владимир Познер – неизвестно. Ранее его видели в Москве незадолго до Нового года.