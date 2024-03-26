Артист эпохи: в Москве появился музей Иосифа Кобзона

В столице насчитывается более сотни мемориальных домов, квартир и кабинетов. А недавно появился еще один – рабочий кабинет Народного артиста Советского Союза Иосифа Кобзона стал музеем.

На Ботанической улице Москвы есть Институт театрального искусства, президентом, учредителем и художественным руководителем которого с 2015 по 2018 годы был Иосиф Кобзон. И сегодня это престижное учебное заведение, где преподают лучшие актеры страны, носит имя певца.

Даже спустя почти шесть лет после его ухода из жизни, здесь чтут заведенные им традиции. Установленный при Иосифе Давыдовиче лифт так и называется – "Лифт Кобзона". А кабинет, в котором работал профессор, сохранен как музей.

Любимая рубашка, записная книжка, очки, портфель – все эти простые бытовые вещи стали ценными экспонатами, рассказывающими не только о жизни любимого страной исполнителя, но и об истории отечественной популярной музыки.

В музее одна комната, но он хорошо продуман. Рояль Кобзона соседствует с любимым креслом из его офиса в гостинице "Пекин", а концертные костюмы – с боксерскими перчатками. Ведь мало кто знает, что в молодости Иосиф Давыдович одновременно занимался самодеятельностью и боксом. И даже стал чемпионом УССР в юношеском разряде. На его счету было 14 побед и 4 поражения, последнее из которых заставило его покинуть спорт.

Этот музей – про Кобзона-певца, Кобзона-педагога, и Кобзона-человека. Как строился его день, какой почерк у него был, при помощи чего гримировался для сцены, как оформлял свои альбомы – все очень интересно!

Многие вещи передала его вдова Нелли Кобзон. Она участвовала в появлении бюста артиста у входа в институт, в установке мемориальной доски, а сегодня входит в число попечителей учебного заведения для будущих звезд. Тем самым Нелли Михайловна продлевает память о своем легендарном муже.

А он сам остался в учениках, в песнях, в самом этот кабинете, хранящим его тепло.