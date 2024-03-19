За границей не оценили заявления музыканта

Итальянский певец Пупо, который прославился в России после своего хита "Gelato Al Cioccolato", недавно приехал в Москву со своим представлением. Знаменитость выступил в Кремлевском дворце, вопреки угрозам отмены на Западе.

Перед концертом Энцо Гинацци (настоящее имя артиста) заявил, что он против отмены русской культуры по всему миру. В Россию он решил приехать, поскольку никто не может запретить ему делать свою работу, вне зависимости от политической обстановки. Подобные заявления плохо оценили в Прибалтике.

Латвия, где у Пупо было запланировано выступление, решила отменить мероприятие. Это связали с его поездкой в Москву и исполнением песни на сцене в Кремле. Организатор сборного концерта сообщил, что отказался от итальянского артиста.

"В Шяуляй выступит другой исполнитель", – пояснил он.

Пупо должен был выступить на фестивале в конце апреля вместе с австрийской группой Joy и другим итальянским музыкантом Газебо. Их в списке участников события оставили.

Энцо Гинацци регулярно приезжал в Россию со своими гастролями с 1970-х годов, в Кремле у него состоялся концерт-бенефис с участием знаменитых российских артистов.

