Канье Уэст прилюдно стянул штаны с жены Бьянки

Девушка снова предстала в откровенном наряде

Новый выход в свет супругов Канье Уэста и Бьянки Ценсори оказался не менее провокационным, чем все предыдущие. Все из-за внешнего вида модели, к которому активно прикладывает руку американский рэпер.

Пару заметили в Лос-Анджелесе во время пути к ресторану. В этот момент на Бьянке на голое тело были надеты прозрачные неоново-зеленые колготки вместе с ультракоротким топом. Дополняли образ черные туфли-лодочки. Однако Уэст решил, что образу супруги чего-то не хватает, поэтому он намеренно стянул с нее штаны, чтобы создать ощущение, будто еще немного – и все упадет на землю.

Себя знаменитый музыкант тоже не обделил. Чтобы гармонично смотреться рядом с Бьянкой, Уэст стянул штаны со своего зада, показав все пятую точку в черных трусах. Так супруги довольно шли по улице, улыбаясь друг другу и караулившим их фотографам.

Семья Бьянки Ценсори сильно обеспокоена ее имиджем с тех пор, как девушка вышла замуж за Канье Уэста. Некоторые из них даже пытались помешать рэперу контролировать внешний вид модели, однако успехом это не увенчалось.

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