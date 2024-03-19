Канье Уэст спустил штаны жене Бьянке на публике

Канье Уэст прилюдно стянул штаны с жены Бьянки
Канье Уэст. Фото: IMAGO/Ron Sachs / CNP /MediaPunc/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Девушка снова предстала в откровенном наряде

Новый выход в свет супругов Канье Уэста и Бьянки Ценсори оказался не менее провокационным, чем все предыдущие. Все из-за внешнего вида модели, к которому активно прикладывает руку американский рэпер.

Пару заметили в Лос-Анджелесе во время пути к ресторану. В этот момент на Бьянке на голое тело были надеты прозрачные неоново-зеленые колготки вместе с ультракоротким топом. Дополняли образ черные туфли-лодочки. Однако Уэст решил, что образу супруги чего-то не хватает, поэтому он намеренно стянул с нее штаны, чтобы создать ощущение, будто еще немного – и все упадет на землю.

Себя знаменитый музыкант тоже не обделил. Чтобы гармонично смотреться рядом с Бьянкой, Уэст стянул штаны со своего зада, показав все пятую точку в черных трусах. Так супруги довольно шли по улице, улыбаясь друг другу и караулившим их фотографам.

Семья Бьянки Ценсори сильно обеспокоена ее имиджем с тех пор, как девушка вышла замуж за Канье Уэста. Некоторые из них даже пытались помешать рэперу контролировать внешний вид модели, однако успехом это не увенчалось.

Ранее стало известно, почему Ким Кардашьян согласилась встретиться с новой женой Уэста.

Источник: Daily Mail

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