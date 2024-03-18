У улетевшего из России Васильева всплыли огромные долги

Главное "предприятие" историка моды прикрыли из-за задолженности

Федеральная налоговая служба подвергла блокировке счета российского историка моды Александра Васильева, о чем стало известно сегодня, 18 марта. Журналисты выяснили, что ФНС приостановила все операции по счету организации журналиста – экс-ведущий "Модного приговора" занимается торговлей литературы и антиквариата через свою ООО "Лилии Александра Соловьева".

Причина такого решения – крупные долги Васильева перед налоговой. Проживающий за пределами России Александр забыл пополнить государственную казну практически на 1,3 миллиона рублей.

Причины возникновения такой задолженности остаются не ясны. Впрочем, сам ведущий пока что не давал никаких комментариев по поводу своих долгов перед российскими налоговиками.

"У вечно странствующего историка моды деньги совсем закончились?" – задаются вопросом журналисты.

А не так давно телеведущий высказывался по поводу своего преемника на "Модном приговоре".