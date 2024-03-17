Пользователи Сети высмеяли стремление Ани Лорак получить российский паспорт

Лорак раскритиковали в Сети за желание получить российский паспорт
Ани Лорак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Певица подала заявление на получение гражданства РФ

Знаменитости любят быть на виду и на слуху. К сожалению, чаще они становятся инфоповодом не благодаря своему творчеству, а скорее из-за очередной выходки, далекой от эстрадной сферы. Ани Лорак не отстает от коллег. Она подала заявление на получение гражданства нашей страны. Причем, как оказалось, еще в прошлом месяце.

Каролина Куек – настоящее имя певицы – родилась в Черновицкой области Украины и начинал сценический путь именно там. В 2008 году артистка даже получила звание народной за участие в Евровидении.

Однако в рамках родины Каролине Куек стало тесно, да и заработки там пожиже, так что более 10 лет назад она переехала в Россию. Решение оказалось удачным: шоу, концерты, реклама, телепередачи. Вот с личной жизнью не заладилось: турецкий супруг Каролины остался на Украине.

Когда началась спецоперация, Ани Лорак пыталась молчать и не комментировать ни за, ни против. Украина это не простила, попытавшись лишить певицу наград и званий. В России тоже сдержанность не оценили – поговаривали, что Лорак спонсировала ВСУ. Певица клялась, что отправляла деньги только сиротам и беженцам. В итоге она уехала за границу, не выдержав обвинений. А теперь вернулась, да еще и избранника, поговаривают, прихватила с собой. По словам Лорак, она видит свою будущую жизнь только в России.

Пользователи Сети возмутились, интересуясь, зачем в России Лорак"? Хотя нашлись и те, кто поддержал певицу, и даже пошутили на тему обмена: Пугачеву в Израиль, Лорак в Россию.

Впрочем, основная часть комментаторов считают, что искренности в жесте Лорак нет, ведь пару лет назад она представлялась "самой титулованной певицей Украины", и все чаще звучат вопросы о попытке усидеть на двух стульях.

Ранее мы писали, что известный ведущий резко раскритиковал Лорак за молчание на тему Украины.

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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