Пронзительные кадры прощания Розенбаума, Новиковой и Пескова с Моргуновой

Целовали покойницу и плакали: Розенбаум, Новикова и Песков прощаются с Моргуновой
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Последние почести легендарной ведущей Центрального Телевидения Советского Союза.

В Храм Живоначальной троицы при НИИ скорой помощи им. Склифосовского на Сухаревской простились со Светланой Моргуновой. Это была камерная, но очень достойная ее памяти церемония.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Нашли силы и время прийти на панихиду немало знаменитостей – композитор Игорь Крутой, певцы Александр Розенбаум, Игорь Наджиев и Феликс Царикати, пародист Александр Песков, телеведущие Алла Данько и Владимир Березин, артистка юмористического жанра Клара Новикова.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Для каждого из них Светлана Михайловна – это не только коллега, но и друг, и близкий человек. Сколько концертов было вместе, сколько эфиров, сколько поездок!..

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

После гражданской панихиды начался чин отпевания. А потом священник пригласил всех подойти к гробу, вспомнить все самое светлое, что связывало со Светланой Моргуновой и сказать ей последнее "прости". Прощайте, легенда, кумир, звезда!

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Напомним, Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни от отрыва тромба 10 марта, меньше чем через неделю после дня рождения.

Она будет похоронена рядом с сыном Максимом на 27-м участке престижного  Троекуровского кладбища столицы.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник

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