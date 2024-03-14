Целовали покойницу и плакали: Розенбаум, Новикова и Песков прощаются с Моргуновой

Последние почести легендарной ведущей Центрального Телевидения Советского Союза.

В Храм Живоначальной троицы при НИИ скорой помощи им. Склифосовского на Сухаревской простились со Светланой Моргуновой. Это была камерная, но очень достойная ее памяти церемония.

Нашли силы и время прийти на панихиду немало знаменитостей – композитор Игорь Крутой, певцы Александр Розенбаум, Игорь Наджиев и Феликс Царикати, пародист Александр Песков, телеведущие Алла Данько и Владимир Березин, артистка юмористического жанра Клара Новикова.

Для каждого из них Светлана Михайловна – это не только коллега, но и друг, и близкий человек. Сколько концертов было вместе, сколько эфиров, сколько поездок!..

После гражданской панихиды начался чин отпевания. А потом священник пригласил всех подойти к гробу, вспомнить все самое светлое, что связывало со Светланой Моргуновой и сказать ей последнее "прости". Прощайте, легенда, кумир, звезда!

Напомним, Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни от отрыва тромба 10 марта, меньше чем через неделю после дня рождения.

Она будет похоронена рядом с сыном Максимом на 27-м участке престижного Троекуровского кладбища столицы.