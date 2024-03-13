"Не те времена": Киркоров отказался от выступления в кабаре после скандала

Король российской эстрады дал эксклюзивный комментарий "Утро.ру"

Катя Гусева – официальный диджей Филиппа Киркорова – с размахом отметила день рождения в столичном клубе "Modus". Среди звездных гостей был и сам король российской эстрады. 30 апреля он тоже будет принимать поздравления – певцу исполнится 57 лет. Правда, планы на этот день у него кардинально изменились.

55 и 56 лет Филипп Бедросович отмечал на сцене Кремля несколькими масштабными по постановке и костюмам концертами. А в этом году исполнитель планировал презентовать грандиозное шоу в столичном театре-кабаре Crave.

"У меня теперь будет свое шоу в самом центре Москве (недалеко от метро Китай-город, – Прим. ред.), – еще недавно заверял "Утро.ру". – От трех до пяти шоу в месяц на протяжении трех лет. В таком интенсивном бродвейском стиле я еще не работал. Я там буду и одетый, и не очень одетый. Ведь благодаря работе пластического хирурга Тимура Хайдарова мне есть, что теперь показать, чем похвастаться, чем удивить, чем восхитить поклонников".

Но у судьбы были иные планы. В конце прошлого года Филипп Киркоров вошел "не в ту дверь" и угодил в страшный скандал – короля убрали из эфиров, вырезали из концертов. За два месяца этой опалы певец многое осознал, изменил, переосмыслил. Он словно переродился!

"Сейчас кабаре будет неуместно – не те времена, – заявил он "Утро.ру". – Cravе никуда от нас не уйдет. Сделаем его на мое 60-летие – будет провокация! А сейчас снимаем красивый клип, готовим кино. Премьеру как раз и готовлю ко дню рождения в апреле".