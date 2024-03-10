Продюсер Рудченко объяснил, зачем Киркоров нарядился в камуфляжный костюм

Уходит в армию: выход Киркорова в военной форме объяснили
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист послал тайный сигнал

Филипп Киркоров вышел в свет в наряде от Louis Vuitton, который был оформлен в цветах военного камуфляжного костюма. Такой образ он использовал вскоре после того, как отправился к солдатам в гуманитарную поездку, чтобы загладить последствия вечеринки Ивлеевой. Почему был выбран именно такой образ, артист не пояснил. Продюсер Павел Рудченко рассказал, зачем поп-король мог решиться на подобный поступок.

По его мнению, Киркоров с помощью наряда решил послать особый сигнал тем, кто в рядах власть имущих был возмущен его облачением на скандальной вечеринке. 

"Может пытается показать, что понимает происходящее, осознал. Чтобы те, кто наблюдает за этим, получили этот месседж", – выразил мнение Рудченко.

Продюсер утверждает, что в этом нет ничего необычного, ведь Киркоров обещал исправиться после скандала и вести себя более скромно. Своим поведением он раздражал, если бы, напротив, не стал отказываться от страз и перьев, за которые его так активно критиковали.

При этом публика увидела в наряде артиста совсем иной посыл – кто-то выразил мнение, что Киркорова отправляют в армию, а другие считают, что знаменитость надел костюм в качестве издевки.

"Филиппа в форму уже одели, скоро в армию", 

"Клоун! То ряженый, то голый, теперь в камуфляж вырядился",

"Форма-то пиксельная, вражеская! Опять не в ту дверь зашел...",

– пишут люди в соцсетях Киркорова.

Источник: News.ru
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