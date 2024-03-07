Светлана Бондарчук рассказала о разводе с бывшим мужем

Бондарчук сделала откровенное заявление о разводе
Светлана Бондарчук . Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Теледива поделилась личными переживаниями

Почти восемь лет назад Светлана Бондарчук развелась с именитым супругом Федором Бондарчуком после того, как четверть века прожила с ним в браке. Она не жалеет о случившемся.

После их развода Светлану многие жалели, ведь супруг-продюсер нашел себе "молоденькую", бросив жену с детьми. Сама "брошенная супруга" считает, что брак – не единственная цель в жизни, так что переживать и цепляться за него изо всех сил нет смысла. После развода, говорит Светлана, жизнь не заканчивается. В принципе, так и произошло: оба экс-супруга устроили свое личное счастье, да и в целом остаются довольно успешными.

"Для многих я пример, что когда разводишься – не значит, что жизнь закончилась", – отметила теледива.

В целом Бондарчук считает развод не лучшей идеей. Но если отношения изжили себя, то не стоит пытаться поднять дохлую лошадь. И тем более не следует делать это, прикрываясь интересами детей. Брак, по словам телеведущей, надо сохранять только ради себя.

Светлана и Федор Бондарчук вырастили двоих детей. Три года назад светская львица стала женой дизайнера Сергея Харченко. А ее знаменитый супруг еще раньше создал семью с актрисой Паулиной Андреевой, которая родила ему сына.

Ранее "Утро.ру" писали о резкой реакции Светланы Бондарчук на критику ее внешности сетевыми хейтерами.

Источник: Подкаст "Вдохновение" ✓ Надежный источник
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