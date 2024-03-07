Карпович показала еле прикрытую прозрачной пленкой грудь - откровенное фото

Артистка не стесняется демонстрировать идеальную фигуру

Популярная российская актриса Мирослава Карпович частенько эпатирует публику откровенными фотосессиями. Знаменитость является счастливой обладательницей роскошной фигуры, так что не стесняется раздеваться на публике. На этот раз артистка порадовала поклонников кадрами с полуоголенным бюстом.



Звезда нашумевшего в свое время телесериала "Папины дочки" выложила в социальных сетях видеоподборку кадров с новой откровенной фотосессии. Больше всего внимание публики привлек необычный образ Мирославы, который был создан с помощью прозрачной и, судя по всему, пищевой пленки.



Ради жарких кадров артистка публично оголилась. Ее идеальное тело прикрывали лишь полупрозрачные белые колготки и пленка – этим аксессуаром девушка слегка прикрыла грудь. Стоит отметить, что в подборке были и более приличные кадры, однако смелый образ в прозрачной пленке выглядит наиболее эпатажным.





К слову, Карпович регулярно балует публику подобным контентом. Недавно в социальных сетях активно обсуждали откровенные кадры с актрисой в главной роли.

