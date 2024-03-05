Малахов вспомнил о скандале на похоронах Шатунова

Многие коллеги отказались прийти на прощание

В июне исполнится два года с момента кончины Юрия Шатунова. Артист пользовался невероятной любовью публики, но со стороны профессионального сообщества к нему такого одобрения не было. Особенно ярко это проявилось во время похорон знаменитости.

Телеведущий Андрей Малахов вспомнил о скандале во время церемонии прощания с Шатуновым. Журналист рассказал, что отправить известного участника "Ласкового мая" в последний путь из представителей шоу-бизнеса почти никто не пришел – были только Игорь Крутой, Николай Басков и он.

"Все коллеги по эстраде чуть-чуть завидовали Шатунову…", – объяснил он причины такого поведения в документальном фильме, посвященном артисту.

Два года назад в прессе активно обсуждали, почему звезды не пошли проститься с Юрием Шатуновым – многие говорили о работе, которую было невозможно отменить. Тогда поклонники певца были крайне расстроенны таким посмертным отношением к знаменитости.

Малахов отметил, что сейчас, даже спустя столько времени, могила Шатунова остается усыпанной цветами – и именно это говорит о невероятной народной любви к артисту.

Ранее Андрей Малахов высказался о слухах, что он покровительствовал Юлии Барановской на телевидении.