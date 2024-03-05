Николай Басков публично высмеял SHAMAN при зрителях

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Большой концерт звезд российской эстрады прошел на днях в Crocus City Hall. Выступление было приурочено к Международному женскому дню, и на сцену по традиции вышли главные сердцееды страны – Алексей Воробьев, Дима Билан, Николай Басков. В этом году такой чести удостоился и получивший невероятную популярность SHAMAN.
К слову, появлению патриота, судя по всему, были не так рады другие звезды. Например, Николай Басков не удержался от язвительных комментариев при многотысячной толпе зрителей. После того как SHAMAN спел песню "Ты – моя", одна из поклонниц преподнесла ему скромную розу. "Натуральный блондин" решил подколоть патриота и унизил его при поклонниках.
"С одного цветочка тоже неплохо начинать", – язвительно выдал Басков, который привык к огромным букетам от фанаток.
К слову, этот выпад в свою сторону SHAMAN оставил без ответа и лишь скромно поблагодарил своих слушательниц. Он поздравил дам с 8 Марта и покинул сцену.
Впрочем, SHAMAN не привыкать к постоянным нападкам в свою сторону. Получив невероятную популярность и любовь народа в короткие сроки, певец постоянно сталкивается с критикой. Его обвиняют в отсутствии таланта, неумении петь и в том, что он просто "кремлевский проект". Артисты российского шоу-бизнеса даже начали игнорировать патриота и отказываются выходить с ним на сцену. А недавно гостям престижной премии раздали папки с "компроматом" на SHAMAN.
Поп-король снова вошел "не в ту дверь"