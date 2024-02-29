Одна ложка копеечного средства на литр воды воскресит даже самые "убитые" растения

Одна ложка копеечного средства на литр воды воскресит даже самые "убитые" растения
Фото: freepik.com
На исходе зимы растениям не помешает небольшая помощь

Весна на пороге, и обычно к этому времени многие стараются либо устроить генеральную уборку, либо что-то обновить в доме. Отличный вариант – подпитать силой комнатные цветы, чтобы они начали расти лучше, а их здоровье укрепилось.

Не нужно делать сложных ритуалов и многоступенчатых процессов. Одна столовая ложка простого снадобья, которое растворится в литре воды – и растения восстанут.

Приготовить его несложно: одну таблетку растолочь ступкой или ложкой в порошок. На основе этого порошка и будет готовиться раствор, стимулирующий рост растений.

Далее надо всыпать получившийся порошок в воду и как следует размешать, растворяя его полностью в литре жидкости. Проследите, чтобы не оставалось крупинок порошка. Осталась самая малость: получившийся раствор добавляем при поливе, тем самым подкармливая растение.

Это работает потому, что салициловая кислота отлично стимулирует рост растений, помогает им переносить стресс, усиливает иммунитет и "учит" побольше питательных компонентов всасывать из земли, в которой они растут. Просто, но эффективно: всего одна таблетка – и ваши оконные джунгли весело колосятся.

Ранее мы рассказывали о том, каким образом комнатные растения оказывают влияние на человеческую психику.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Беглого Феклистова из "Сватов" разгромили: "Заражен гнилью"

Артист объявил, что ему стыдно быть русским

Сергей Лавров сделал заявление об "отмене" Леонида Агутина

К персоне певца приковано пристальное внимание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей